Magdeburg - Der vom Hamburger SV umworbene Daniel Elfadli ist am Dienstagnachmittag für den 1. FC Magdeburg im Test gegen die VSG Altglienicke aufgelaufen. In der vergangenen Woche hatte der Defensivakteur gefehlt. Der Club hatte dies mit einer grippalen Erkrankung begründet. Im Testspiel am Dienstag siegten Elfadli und seine Kollegen gegen den Regionalligisten 2:0. Zur Halbzeit stand es auf dem mit rund 900 Fans gut besuchten Platz zwei an der MDCC-Arena 1:0 für den Zweitligisten.

Die ersten Minuten der Partie gegen die Berliner, die in der abgelaufenen Regionalliga-Saison Fünfter geworden waren, verliefen ausgeglichen. Beide Teams erspielten sich gute Torchancen. In der 22. Minute brachte Silas Gnaka den FCM mit einem Handelfmeter in Führung. Die Gäste um den Ex-Magdeburger Außenstürmer Phiip Türpitz, der von 2017 bis 2019 das Trikot der Elbestädter trug, steckten danach nicht auf. Und so blieb es weiter abwechslungsreich. Dann wurden die Hausherren dominanter.

Zur Halbzeit wechselte Magdeburgs Trainer Christian Titz wie bei den Tests in Zerbst (14:0) und Westerhausen (4:0) fast komplett durch. Nur Nachwuchstorhüter Robert Kampa blieb auf dem Feld. Aufs Feld brachte Titz unter anderem Elfadli. Auch in der zweiten Hälfe hielt der Viertligist zunächst gut dagegen. In der 78. Minute erhöhten die Elbestädter. Stürmer Luc Castaignos traf mit dem Kopf zum Endstand. Es gelang ihm bereits sein sechstes Tor im dritten Spiel nach dem Trainingsauftakt. Danach waren die Elbestädter dem dritten Tor nahe, doch es fiel kein Treffer mehr.