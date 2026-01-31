GENAU EIN JAHR BEIM FCM Der Traum wurde wahr: Nun will Enis Bytyqi mehr
Nach Jahren der Hiobsbotschaften lebt Enis Bytyqi beim 1. FC Magdeburg seinen Traum. Die Volksstimme hat ausführlich mit dem in der Elbestadt so verwurzelten Offensivakteur gesprochen.
31.01.2026, 18:30
Magdeburg - Enis Bytyqi hat es geschafft. Mit viel Glaube, Akribie, Geduld und der Unterstützung seiner Liebsten hat er sich seinen großen Traum erfüllt. Trotz seiner drei schweren Verletzungen – darunter zwei Kreuzbandrisse – wendete der lange vereinslose Offensivakteur das vorzeitige Laufbahn-Ende ab. Es gelang dem 28-Jährigen schon deshalb, weil aufgeben für ihn noch nie eine Option war.