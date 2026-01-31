Nach Jahren der Hiobsbotschaften lebt Enis Bytyqi beim 1. FC Magdeburg seinen Traum. Die Volksstimme hat ausführlich mit dem in der Elbestadt so verwurzelten Offensivakteur gesprochen.

Der Traum wurde wahr: Nun will Enis Bytyqi mehr

Einfach mal kurz die Augen schließen und freuen: Enis Bytyqi genießt die Momente des Jubels aufgrund der harten Vorjahre mehr denn je.

Magdeburg - Enis Bytyqi hat es geschafft. Mit viel Glaube, Akribie, Geduld und der Unterstützung seiner Liebsten hat er sich seinen großen Traum erfüllt. Trotz seiner drei schweren Verletzungen – darunter zwei Kreuzbandrisse – wendete der lange vereinslose Offensivakteur das vorzeitige Laufbahn-Ende ab. Es gelang dem 28-Jährigen schon deshalb, weil aufgeben für ihn noch nie eine Option war.