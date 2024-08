EX-Sportkoordinator Hock will den FCM im DFB-Pokal ärgern

Magdeburg. - Christian Hock fiebert der Partie zwischen Kickers Offenbach und dem 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal entgegen. So benutzt der Sportchef des Regionalligisten in Vorfreude den Begriff „Fußballfest“ und betont: „Der OFC ist ein Traditionsverein mit einer großen Strahlkraft. Die Leute freuen sich immer auf solche Momente.“ Dass die Hessen 15.000 Zuschauer oder gar etwas mehr erwarten, unterstreicht dies. Hock möchte die Begegnung am Montag (18 Uhr/Sky) einfach genießen.