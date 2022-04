So schuften die FCM-Profis für die Rückrunde in der 3. Liga. Hier gibt es exklusive Bilder vom Trainingslager der Titz-Elf in Side in der Türkei. Darunter auch zwei Profis, die sich für einen Vertrag beim 1. FC Magdeburg empfehlen wollen.

Side - Während im Umfeld die Urlauber am Strand entspannen, heißt es für die Fußballer des 1. FC Magdeburg auf dem Trainingsplatz alles zu geben. Schließlich wollen sich die Jungs auch in der Rückrunde für einen Platz in der Stamm-Elf von Trainer Christian Titz empfehlen. Zwei Kicker stehen beim Trainingslager in der türkischen Region Side besonders im Blickpunkt. Hier gibt es exklusive Einblicke in den FCM-Trainingsalltag in Side.