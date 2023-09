In den vergangenen drei Ligapartien stand Mohammed El Hankouri (blaues Trikot) in der Startelf des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Das erste Training des 1. FC Magdeburg in dieser Woche ist von einer augenscheinlichen Verletzung überschattet worden. Der vielseitig einsetzbare Mohammed El Hankouri musste die rund zweistündige Einheit nach etwas mehr als der Hälfe abbrechen. So stellt sich die Frage, ob der in Rotterdam geborene Marokkaner dem Tabellendritten der zweiten Liga länger fehlt. Eine Diagnose konnte der Club auf Nachfrage der Volksstimme noch nicht nennen. Denn es stehen zunächst Untersuchungen an.