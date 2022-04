Mit Abpfiff brechen alle Dämme: Fans feiern mit FCM den Aufstieg

Mit Abpfiff brachen beim 1. FC Magdeburg und seinen Fans alle Dämme: Der Club ist zurück in der 2. Liga! Die Feier begann direkt danach.

Magdeburg - Schon vor Anpfiff fand man in der MDCC-Arena kaum einen Zweifler, alle waren sich sicher: Heute tütet der 1. FC Magdeburg den Meistertitel und den Aufsteig in die 2. Liga ein. Und die Titz-Elf legte dafür in der ersten Halbzeit gegen Zwickau schon zwei Tore vor - der Feier stand - bei allem Respekt vor Zwickau - zu diesem Zeitpunkt prinzipiell schon nichts mehr im Wege. Kai Brünker machte mit dem 3:0 alles fix.