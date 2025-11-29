Stimmungsboykott, XXL-Unterbrechung, Platzverweis: Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg hatte einiges zu bieten.

Magdeburg/DUR – Top-Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg: Vor 26.943 Zuschauern duellierten sich die beiden „Clubs“. Die Magdeburger wechselten im Vergleich zum vergangenen Spiel auf zwei Positionen. Silas Gnaka und Lubambo Musonda spielten für Luka Hyryläinen und Ryan Ghrieb.

Nach acht Minuten hatte der 1. FCM gleich zwei dicke Chancen. Erst segelte Mateusz Zukowski knapp einer Flanke vorbei, der Nachschuss von Falko Michel zischte rechts am Pfosten vorbei. Die Gastgeber wirkten gallig in den ersten Spielminuten, von Verunsicherung war wenig zu spüren – trotz aktueller Tabellensituation und Stimmungsboykott in den Fankurven.

Nach 40 Minuten hatten die Hausherren die beste Chance des Spiels. Der FCM konterte im eigenen Stadion, der Ball kam zu Philipp Hercher, der allein aufs gegnerische Tor marschierte, aber im direkten Duell an FCN-Keeper Jan Reichert scheiterte.

FCM mit Führung durch Zukowski

Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit unterbrach der Schiedsrichter die Partie für volle zwölf Minuten. In den Fanblöcken wurde gezündelt, dicker Qualm füllte das Stadion aus, ein Weiterspielen war aus Sicht des Unparteiischen sinnlos.

Die Magdeburger erspielten sich zahlreiche Torgelegenheiten gegen auffallend nervös spielende Nürnberger. Doch wie so häufig mangelte es dem FCM an der Genauigkeit vorm Tor. Doch die Mühe zahlte sich aus. Die Magdeburger belohnten sich in der 73. Minute mit einem Tor. Mateusz Zukowski drückte eine Freistoß-Flanke vor Baris Atik über die Linie. Der Treffer wurde lange auf Abseits geprüft, doch das Tor zählte, Magdeburg ging 1:0 in Führung.

Eine Minute später foulte der bereits mit Gelb verwarnte Rafael Lubach Magdeburgs Alexander Nollenberger kurz vor der Strafraumgrenze. Der Schiedsrichter schickte Lubach daraufhin mit der Ampelkarte vom Platz.

In der Nachspielzeit machte Zukowski erzielte den zweiten Treffer der Partie. Nollenberger dribbelt auf seiner Seite den Gegner schwindelig und passt ins Zentrum. Freistehend netzte der Pole zu seinem hochverdienten Doppelpack.

Kurz nach seinem Treffer durfte der Doppeltorschütze Feierabend machen. Für ihn kam Maximilian Breunig ins Spiel, der tief in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:0 den Deckel auf das Spiel machte.