Magdeburg - Einige Club-Akteure starteten am Mittwoch spielerisch in den Tag. So traten sie im Stadioninneren zu einer Art Fußball-Tischtennis an. Kollege Daniel Elfadli gab hingegen im Presseraum Einblicke in seine Gedankenwelt. Unter anderem ging der 27-Jährige auf seine etwas verpeilte und chaotische Art ein. Mitspieler beim 1. FC Magdeburg hatten diese mehrfach scherzhaft in der Öffentlichkeit erwähnt. „Das mag ich nicht verneinen“, sagte der Defensivakteur mit einem Lachen: „Das gehört einfach so zu mir als Typ.“ Die Volksstimme ordnet die Themen ein, über die er darüber hinaus sprach – unter anderem sein sichtlich leidenschaftliches Auftreten.