Gegen Eintracht Braunschweig stand Jean Hugonet erstmalig in der Liga für den 1. FC Magdeburg auf dem Platz. Und die Premiere des Defensivakteurs gelang vollkommen.

Magdeburg - Die kurioseste Szene beim 2:1 des 1.FC Magdeburg in der heimischen MDCC-Arena gegen Eintracht Braunschweig ereignete sich in der 85. Spielminute. Es war jener Moment, als FCM-Coach Christian Titz in der Zweitliga-Partie einen Dreierwechsel vollzog. Zunächst herrschte dabei Verwirrung, welche Akteure den Rasen verlassen sollen. „Es kam zu Verwechslungen“, beschrieb der Coach im Nachgang die Szene und ergänzte: „Aber das haben wir ja rechtzeitig bemerkt und somit behoben.“