FCM-Aufstiegsspieler: Was Paderborns Raphael Obermair vor dem Duell mit seinem alten Verein sagt

Die Partie des 1. FC Magdeburg in Paderborn am Sonnabend (13 Uhr/Sky) steht im Zeichen des Wiedersehens: Denn gleich drei Aufstiegsspieler wechselten zum SCP. Raphael Obermair sprach nun mit der Volksstimme.

War in Magdeburg ein Leistungsträger, ist in Paderborn ein Leistungsträger: Raphael Obermair kam in bislang sechs Partien für den SCP zu einem Torerfolg.

Paderborn/Magdeburg - Mitte der ersten Halbzeit schaltete er sich abermals vorne ein, zog vehement in den Strafraum rein und traf abgezockt in die kurze Ecke. Dann setzte der Schütze euphorisiert zum Jubelsprung an. Denn dieses zwischenzeitliche 3:1 im Heimspiel des SC Paderborn gegen Holstein Kiel (7:2) war für Raphael Obermair nicht irgendein Tor. Erstmalig traf der Außenverteidiger für seinen neuen Verein, erstmalig auch im deutschen Unterhaus. Die aktuelle Serie ist für den Abwehrspieler die Premiere-Saison in der 2. Bundesliga.