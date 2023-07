Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wiesbaden - 67% Ballbesitz, über zwei Kilometer mehr gelaufen und ab der 56. Minute in Überzahl: dennoch reichte es am Sonnabend für den 1. FC Magdeburg nicht zum Sieg in der 2. Bundesliga. Das sagen FCM-Trainer Christian Titz und Markus Kauczinski, Chefcoach des SV Wehen Wiesbaden, zum 1:1 am ersten Spieltag.