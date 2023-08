Beide Teams sind in der 2. Bundesliga noch ungeschlagen: Wenn der FCM beim FC St. Pauli gastiert, dann kommt es zum Duell der Trainer-Ideen. Beide Coaches ticken ähnlich.

Magdeburg - Ahmet Arslan wartete im Training am Freitag die Flugkurve des Balles ab, positionierte sich richtig im Strafraum und traf das runde Leder optimal mit rechts – per Seitfallzieher. Mit solch einem Kunststück bezwang der Neuzugang des 1. FC Magdeburg seinen Torhüter Dominik Reimann und sorgte für staunende Blicke bei den Mitspielern und dem Trainerteam. Chefcoach Christian Titz hätte sicher nichts dagegen, wenn Arslan am Sonntag solch ein spezielles Tor morgen erneut gelingt – im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (13.30 Uhr/Sky).