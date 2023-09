Es ist Länderspielpause - doch der 1. FC Magdeburg bleibt im Rhythmus. Denn am Donnerstag testet der Zweitliga-Club gegen Erzgebirge Aue (3. Liga).

Magdeburg - Die personelle Situation des 1. FC Magdeburg ist in der Länderspielpause stabil. Cristiano Piccini (Muskelverhärtung) lief zuletzt während des Trainings des Zweitligisten auf der Tartanbahn wieder rund. Bergauf geht es auch bei Herbert Bockhorn (Bänderriss im Fußgelenk). Der 28-Jährige lief mit, tastete sich wieder ans Team heran. Pausieren muss nur Daniel Elfadli. Der 26-Jährige (Bänderzerrung) fällt vorerst aus – in einer Phase, in der es der Terminkalender gut mit dem FCM meint.