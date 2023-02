Maximilian Ullmann (r.) stieg mit dem Venezia FC in die Serie B ab: Einen Abstieg mit dem FCM will der Österreicher, hier gegen St. Paulis Jannes Wieckhoff und Julian Medic, dagegen verhindern.

Magdeburg - Maximilian Ullmann ist vertraut mit dem Abstiegskampf. Dieser ging für den 26-Jährigen in der Vorsaison in Italien aber nicht gut aus. Denn der Abwehrspieler stieg mit dem Venezia FC in die Serie B ab. Dort kam er in dieser Spielzeit aber kaum zum Zug, absolvierte nur fünf Partien und stand äußerst selten im Kader. Deshalb folgte für den Österreicher Ende Januar der Schritt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga.