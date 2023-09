Schauen noch mal ganz genau hin, damit in der Defensive des FCM im Gastspiel beim FC Schalke 04 Ordnung herrscht: Co-Trainer André Kilian (l.) und Linksverteidiger Leon Bell Bell.

Magdeburg - Luca Schuler musste ein Versprechen abgeben. Denn ein Fan des 1. FC Magdeburg nahm den Ex-Schalke-Stürmer am Freitag beiseite und erzählte dem 24-Jährigen: zwei FCM-Akteure hätten dem Anhänger am heutigen Samstagabend ein Tor gegen die Königsblauen (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) versprochen. Demnach müsse nur noch Schuler treffen, damit das Wunschergebnis des Fans von 3:1 – wie 1977 in Gelsenkirchen im Rückspiel des Uefa-Cups – erneut eintritt.