FCM: Christian Titz bestätigt - Transfer von Djavan Anderson ist geplatzt

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg muss sich weiterhin auf die Suche nach einem Rechtsverteidiger begeben. Wie FCM-Trainer Christian Titz bestätigte, fällt der Transfer von Djavan Anderson (Lazio Rom) ins Wasser. Der Club und de 27-Jährige wurden sich nicht einig. „Es wird keinen Transfer geben. Es kam zu keiner Einigung“, legte Titz das Thema während der Pressekonferenz am Freitag schmallippig schnell zu den Akten. Dabei wurde Anderson am Dienstag auf dem Trainingsgelände des FCM gesichtet, am Donnerstag entfolgte er den Blau-Weißen bei Instagram. Nun herrscht laut Titz aber Klarheit: Der FCM wird weiter suchen müssen.

Atiks Ausfallzeit ist ungewiss

So wie nach einer fest eingespielten Startelf für das Duell am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern. Baris Atik (Rehaprozess) wird weiterhin fehlen. Titz: „Da hat sich eine Enzündung gebildet. Eine Prognose abzugeben, ist aber schwer.“ Florian Kath (Aufbautraining), Maximilian Franzke (Muskelsehneneinriss), Leon Schmökel (Schambeinentzündung) sowie Luka Sliskovic, der einen Schlag abbekommen hat, stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Titz macht sich aber keine Sorgen bezüglich einer schlagkräftigen Truppe, die auf dem Betzenberg bestehen soll: „Wir können es nicht ändern und kompensieren es mit den Spielern, die wir haben.“

Titz lässt Transfers offen

Ob weitere dazustoßen, ließ der 51-Jährige ebenfalls offen: „Das kann ich nicht beantworten. Es ist ein schwieriger Transfermarkt und es sind auch Konkurrenten dabei. Wir wollen den Fokus bei unserem Team lassen.“ Am Donnerstag, den 1. September um 18 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland.