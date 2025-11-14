Das Duell mit Schweinfurt hat heftig ein gruseliges Problem des 1. FC Magdeburg gezeigt: Auf seine Reservisten kann sich der Krisen-Club nicht verlassen.

fcm-coach sander spricht es klar an

Auch Ado Onaiwu enttäuschte das Trainerteam des 1. FC Magdeburg um Pascal Ibold.

Magdeburg - FCM-Trainer Petrik Sander wählte nach der 0:1-Blamage gegen den Drittliga-Vorletzten 1. FC Schweinfurt 05 gnadenlose und ebenso tragische Worte. In Sätzen wie zum Beispiel diesem: „Dass gar nichts funktioniert, zeugt nicht unbedingt von Reife oder dem Verstehen der Situation.“