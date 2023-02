Luc Castaignos freut sich auf sein Zweitliga-Heimdebüt für den 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena gegen den KSC. Dort will der Stürmer erneut im gegnerischen Strafraum für Gefahr sorgen.

FCM: Darum glaubt Luc Castaignos an die Offensivqualitäten der Magdeburger

Ihn gilt es im letzten Drittel zu bedienen: Luc Castaignos (r.). Dem FCM-Neuzugang – hier im Testspiel gegen Legia Warschaus Yuri Ribeiro – fehlte in Düsseldorf vor dem Tor nur das Glück.

Magdeburg - Luc Castaignos feierte an sich ein relativ unauffälliges Zweitliga-Debüt für den 1. FC Magdeburg. Bei den Blau-Weißen kam der Niederländer am vergangenen Freitagabend beim 2:3 bei Fortuna Düsseldorf nur auf 20 Ballkontakte, schoss lediglich einmal aufs Tor. Der einzige Versuch war allerdings sehr gefährlich und landete direkt am Pfosten. Für das erste Tor im FCM-Trikot fehlte noch das Glück beim 30-Jährigen, der dennoch etwas Bestimmtes zeigte: nämlich Präsenz im Strafraum.