Magdeburg - Moritz-Broni Kwarteng hat auch in Kiel seine Freudensprünge vorgeführt. Jene gewohnte akrobatische Leibesübung nach einem Torerfolg. Beim 3:2-Auswärtserfolg an der Förde sicherte der 24-Jährige dem 1. FC Magdeburg den Sieg in der 2. Bundesliga – und dies mit seinem siebten Saisontreffer. Deshalb hob Kwarteng also erneut zu einem Salto während des Jubels vor der FCM-Kurve ab. Doch schon wenige Minuten später kehrte der Schütze in der Mixed Zone des Holstein-Stadions wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und wirkte sehr sachlich und geerdet.