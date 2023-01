FCM: Das erwartet Trainer Titz von seinem Team im Testspiel bei Legia Warschau

Der letzte Härtetest: Am Freitagabend gastiert der 1. FC Magdeburg bei Legia Warschau. Trainer Christian Titz will dabei bestimmte Aspekte bei seinem Team sehen.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg befindet sich auf der Zielgeraden der Vorbereitung. Darüber zogen Cheftrainer Christian Titz und Sport-Geschäftsführer Otmar Schork ein positives Fazit. Denn der zehntägige Aufenthalt während des Trainingslagers in der Türkei brachte wertvolle Erkenntnisse. Mehr solcher Beobachtungen soll es auch am Freitagabend geben. Ab 19 Uhr steht das letzte Testspiel bei Legia Warschau vor dem Start der Zweitliga-Rückrunde bei Fortuna Düsseldorf (27. Januar, 18.30 Uhr) für Blau-Weiß an.