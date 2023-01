FCM: Das etwas andere Interview mit Jamie Lawrence

Nach zwei Platzverweisen in der Hinrunde will Jamie Lawrence besonnener agieren. Und auch über vieles mehr spricht die Bayern-Leihgabe.

Side - Mit zweimal Gelb-Rot und einigen Patzern zählte Jamie Lawrence beim 1. FC Magdeburg in der Hinrunde zu den unglücklich agierenden Akteuren. Doch nun geht der Blick des 20-Jährigen nach vorn. In einem etwas anderen Interview setzt die Leihgabe des FC Bayern Satzanfänge fort. Sichtlich ausgepowert kam der Abwehrspieler zum Gespräch, es fand direkt am Platz nach einem intensiven Trainingstag statt.