2. Bundesliga FCM: Das wünscht sich Trainer Christian Titz zum Geburtstag von seinem Team

Christian Titz feiert am Sonnabend seinen 52. Geburtstag. Doch so richtig feiern kann der Coach des 1. FC Magdeburg erst, wenn sein Team etwas Zählbares holt in der 2. Bundesliga. Dort geht es am Sonntag gegen Hansa Rostock.