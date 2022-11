FCM-Defensive: Was ermutigt und wo es noch hakt

Magdeburg - Die Abwehr des 1. FC Magdeburg hat sich im Verlauf der Hinrunde gefestigt. Waren es in den ersten neun Partien noch 22 Gegentore, kassierte der Club in den vergangenen fünf Partien nur noch sechs Treffer – und spielte dabei gegen Regensburg sogar einmal zu null. Somit ist nach viel Schatten in der Abwehr zu Saisonbeginn nun ein wenig Licht zu erkennen. Gleichwohl ist der FCM vor der Partie am Sonntag beim 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr/Sky) mit seinen 28 Gegentreffern in der Summe weiter das defensivschwächste Team in der 2. Bundesliga. „Wir sind selbst schuld, dass wir so viele Gegentore bekommen haben“, betont FCM-Trainer Christian Titz. Die Volksstimme blickt nun auf verschiedene Facetten der Defensivarbeit.