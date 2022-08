FCM: Der Club löst den Vertrag mit Luka Sliskovic auf

Das Trikot der Profimannschaft trug Luka Sliskovic (l.) in keinem Pflichtspiel in dieser Saison.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Luka Sliskovic aufgelöst. In den Überlegungen von Trainer Christian Titz hatte er keine Rolle gespielt. In Pflichtspielen stand er in dieser Saison nur für die zweite Mannschaft der Blau-Weißen auf dem Feld.