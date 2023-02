Am Tag nach der Eskalation war bei den Einheiten des 1. FC Magdeburg Ruhe eingekehrt. Ruhe vor den Fans. Die Anhänger haben indes ihren Frust in den sozialen Medien ausgelassen. Der Krach vom Sonntag hallt noch nach.

Magdeburg - Trainer Christian Titz entschied sich dagegen, dem Training der Reservisten des 1. FC Magdeburg am Montag beizuwohnen. Zwei Dutzend Akteure, die am Sonntag beim 1:1 gegen den Karlsruher SC nicht oder sehr wenig spielten, standen am Nachmittag auf dem Kunstrasen hinter der MDCC-Arena. Die Spieler aus der Startelf in dieser Zweitliga-Partie arbeiteten währenddessen regenerativ im Kraftraum. Alle gemeinsam hatten ihre Ruhe: Denn Fans waren bei den Einheiten nicht vor Ort.