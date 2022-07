FCM: Ein schwacher Trost für Connor Krempicki

Viel Leidenschaft, wenig Ertrag: Connor Krempicki vom 1. FC Magdeburg erzielte sein erstes Tor in der 2. Bundesliga. Die Freude darüber wich letztlich der Enttäuschung über die 1:2 (0:1)-Auftaktniederlage gegen Fortuna Düsseldorf.

Magdeburg - Connor Krempicki stand der Fleiß nach dem verlorenen Duell gegen Fortuna Düsseldorf regelrecht ins Gesicht geschrieben. Der Mittelfeldspieler wischte sich mehrere Minuten nach dem Abpfiff in der Mixed Zone mehrmals den Schweiß von der Stirn. Schließlich hatte der 27-Jährige mit 11,8 Kilometern die größte Laufdistanz im Trikot des 1. FC Magdeburg zurückgelegt. Doch seine pure Leidenschaft und die seiner Teamkollegen reichte am Samstagabend nicht aus, um einen gelungenen Auftakt in die 2. Bundesliga zu feiern. Blau-Weiß unterlag den Nordrhein-Westfalen trotz eines engagierten Auftritts. Aufgrund dieses Ergebnisses, gemischt mit einem kleinen persönlichen Teilerfolg, fand sich Krempicki nach der Partie zwischen zwei Gefühlswelten wieder.