Der 1. FC Magdeburg dürfte sein Transferfenster geschlossen haben: Mit Leihspieler Maximilian Ullmann gab der Verein am Mittwoch die dritte Winter-Verpflichtung bekannt.

FCM: Einsatz von Maximilian Ullmann in Düsseldorf möglich

Magdeburg - Daniel Heber ist noch recht frisch in Diensten des 1. FC Magdeburg. Auf dem Gelände des Zweitligisten kennt sich der Neuzugang dennoch bereits bestens aus. Deshalb fungierte er am Mittwoch vor seiner zweiten Einheit mit der Mannschaft als Wegweiser zum Trainingsplatz für Maximilian Ullmann. Gemeinsam mit der Leihgabe vom Venezia FC, die zuvor von den Blau-Weißen als Neuverpflichtung verkündet wurde, betrat Heber an der Seite des neuen Teamkollegen Moritz-Broni Kwarteng den Rasen.