Magdeburg - Der FC St. Pauli ist perfekt in die Rückrunde gestartet. Unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler, der das Amt während der Winterpause vom überraschend entlassenen Timo Schultz übernahm, läuft es auf Anhieb bestens. Die Kiezkicker gewannen alle drei bisherigen Rückrunden-Partien in der 2. Bundesliga. Und kein einziges Gegentor kassierte die Elf vom Millerntor in diesen Begegnungen. Auf ein 1:0 in Nürnberg folgten ein 2:0 gegen Hannover und ein 1:0 gegen Kaiserslautern. Damit zeigen die Hamburger ein ganz anderes Gesicht als in der aus ihrer Sicht so holprigen Hinrunde. Es lässt sich also feststellen: Mit diesem idealen Re-Start ist St. Pauli das Team der Stunde im Abstiegskampf, in dem sich die Hamburger trotz des traumhaften Auftakts weiter befinden.