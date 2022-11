FCM erhält viel Lob vom kommenden Gegner SV Darmstadt 98

Magdeburg - Torsten Lieberknecht übt sich weiterhin in Bescheidenheit. Denn die Etablierung in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga und die 16 Pflichtspiele, die der SV Darmstadt in Serie nicht verloren hat, steigen dem Trainer nicht zu Kopf. Auch nicht vor dem Duell am Donnerstagabend beim 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr/Sky und Sport 1), vor dem der 49-Jährige großen Respekt hat.