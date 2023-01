Düsseldorf - Es hätte ein schöner Rückrundenauftakt werden sollen, als der 1. FC Magdeburg am Freitagabend auswärts gegen Fortuna Düsseldorf im Zweitligaduell antrat. Jetzt wird das Spiel von einer Nachricht, die nicht viel mit Fußball zu tun hat, überschattet - wieder einmal.

Laut dem Online-Portal "Der Westen" soll ein Fan des 1. FCM von einem Anhänger von Fortuna Düsseldorf bei einer Auseinandersetzung bewusstlos geschlagen worden sein. Der Mann sei anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

FCM-Fan offenbar krankenhausreif geprügelt

Nach dem Abpfiff seien die Fanlager bei der nahe gelegenen U-Bahn-Station aufeinandergetroffen, wie "Der Westen" berichtet. Dabei soll es gegen 23 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein.

So soll ein Magdeburger Fan einem Kumpel habe helfen wollen, der in eine Prügelei verwickelt worden sei. Daraufhin sei die Situation eskaliert und eine Person aus der anderen Gruppe soll auf den Magdeburger losgegangen sein.

Der Fortuna-Fan habe auf den Magdeburger eingeschlagen und eingetreten, bis dieser bewusstlos zu Boden gegangen sein soll. Augenzeugen riefen die Polizei, das Opfer sei anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Der mutmaßliche Täter sei entkommen, so das Portal. Die Polizei suche nach ihm und weiteren Zeugenhinweisen zu dem Vorfall (Rufnummer: 0211 870 0). Bestätigen kann die Volksstimme die Meldung des Online-Portals noch nicht, eine Anfrage an die Polizei in Düsseldorf wurde gestellt.

Fans sorgten am Spieltag für Aufruhr

Bereits am Wochenende sorgten Fans für Aufsehen. So machte ein Video die Runde, das Magdeburg-Fans zeigen soll, die während einer Verkündigung zur Aktion „!Nie wieder“ ihre Fan-Parolen lautstark skandiert und die Ansage damit bewusst gestört hätten.

Ein möglicher Eklat. Der Verein und die Fanszene wehrten sich darauf entschieden gegen die Vorwürfe.