Die Co-Trainer André Kilian und Silvio Bankert sowie Torwart-Coach Matthias Tischer leiteten am Montag die Reservespieler der Blau-Weißen an. Cheftrainer Christian Titz fehlte auf dem Übungsplatz.

Magdeburg - Trainer Christian Titz entschied sich dagegen, dem Training der Reservisten des 1. FC Magdeburg am Montag beizuwohnen. Zwei Dutzend Akteure, die am Sonntag beim 1:1 gegen den Karlsruher SC nicht oder sehr wenig spielten, standen am Nachmittag auf dem Kunstrasen hinter der MDCC-Arena. Die Spieler aus der Startelf in dieser Zweitliga-Partie arbeiteten währenddessen regenerativ im Kraftraum. Alle gemeinsam hatten ihre Ruhe: Denn Fans waren bei den Einheiten nicht vor Ort.