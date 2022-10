FCM gegen Eintracht Braunschweig: Wie die beiden Fanlager das Duell sehen

Der 1. FC Magdeburg sehnt sich nach einem Sieg. Gegen Eintracht Braunschweig steht aber noch etwas anderes im Fokus: die Fanfreundschaft. Während des Spiels rückt diese jedoch in den Hintergrund.

Magdeburg - Begeistert denkt Christian Winkelmann an diese Spiele vor Jahren zurück. An die Partien, bei denen er mit weiteren FCM-Anhängern vom Fanclub „FCM-Fans Ost“ blau-weiß gekleidet im Braunschweiger Block stand, um die Eintracht gegen Gegner wie den SSV Reutlingen zu unterstützen. Morgen empfängt Magdeburg die Niedersachsen in der 2. Bundesliga (13 Uhr/ Sky).