FCM gegen Eintracht Frankfurt: Pokalspiel weckt böse Erinnerungen

Am Montag trifft der 1. FCM im DFB-Pokalspiel in Magdeburg auf Eintracht Frankfurt. Nach sechs Jahren das erste Mal. Im August 2016 überschatteten Fanrandale, ausgehend von Frankfurter Ultras die Auseinandersetzung. Wie sich Polizei und Verein diesmal vorbereiten.

Magdeburg - Erst sind es schwere Böller die am 21. August 2016 auf dem Spielfeld landen, dann werden sogar Raketen von den Frankfurtern in Richtung der Magdeburger Fans abgefeuert. Das Spiel wird länger unterbrochen. Auf der Gegenseite fühlen sich FCM-Ultras provoziert. Einige gelangen so auf das Spielfeld. Die Polizei ermittelt in einem Dutzend Fälle wegen schweren Landfriedensbruchs.