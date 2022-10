FCM gegen SV Sandhausen: Otmar Schorks Reise in die Vergangenheit

Magdeburg - Auf dem Papier stehen an diesem Sonntag nüchtern betrachtet die Vereinsnamen von zwei Klubs. Der 1. FC Magdeburg wird als Gast auf der rechten Seite notiert. Links daneben steht der Name des Gastgebers, nämlich der des SV Sandhausen. Für beide Teams geht es in der 2. Bundesliga natürlich um weitere Punkte, um das Tabellenmittelfeld nicht aus den Augen zu verlieren. Für Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des FCM, ist das Duell ab 13.30 Uhr (Sky) zugleich eine Reise in die Vergangenheit.