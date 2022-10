FCM gegen SV Sandhausen: Trainingseindruck - So könnte Magdeburg aufstellen

Der 1. FC Magdeburg tritt am Sonntag auswärts beim SV Sandhausen an. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des Clubs.

Magdeburg - Mit dem 1:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg im Rücken möchte der 1. FC Magdeburg nun am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Sandhausen erneut gewinnen. Möglicherweise wendet Magdeburgs Trainer Christian Titz beim Gastspiel in Baden-Württemberg eine alte Fußballweisheit an: Verändere deine Startelf nach einem Sieg nicht.