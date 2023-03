Nach den Erfolgen über Hannover 96 und den 1. FC Kaiserslautern peilt der 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn den dritten Sieg in Serie an. Doch die Ostwestfalen sind für eines immer gut: Tore. Der Gegnercheck.

Magdeburg/Paderborn - Auf dem Papier kündigt sich eine torreiche Begegnung an. Immerhin fielen in der laufenden Saison nur bei den Spielen von Holstein Kiel (78 Tore) mehr Treffer als in den Partien des SC Paderborn (76) und des 1. FC Magdeburg (73), die sich am Sonnabend um 13 Uhr in der MDCC-Arena gegenüberstehen.