2. Bundesliga FCM gewinnt 2:1 in Braunschweig und verschafft sich Luft

Dieser Sieg kann so wichtig in der Endabrechnung sein: Der 1. FC Magdeburg atmet im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga durch und gewinnt 2:1 bei Eintracht Braunschweig.