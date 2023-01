FCM gewinnt das erste Testspiel souverän mit 4:1 - Probespieler trifft

In der ersten Testspiel hatte der 1. FC Magdeburg keinerlei Probleme: Und so siegte Blau-Weiß in der ersten Partie im Trainingslager. Der überzeugende Probespieler Luc Castaignos musste ausgewechselt werden.

Side - Der 1. FC Magdeburg hat das erste Testspiel im Trainingslager in Side gewonnen: Gegen Kecskeméti TE hieß es am Ende 4:1. Das Team steht im ungarischen Oberhaus auf dem zweiten Rang, gegen die Mannschaft von Christian Titz hatte es jedoch keine Chance.

Lesen Sie auch: Ex-Frankfurter Luc Castaignos im Probetraining beim FCM

Früh auf der Siegerstraße

In den ersten Minuten geschah kaum etwas. Beide Teams spielten viele Fehlpässe. Der FCM besaß wie gewohnt häufiger das Leder. Mit dem ersten echten Hochkaräter gingen die Elbestädter in Führung: Baris Atik legte im Strafraum auf Leonardo Scienza ab und der ließ sich diese Möglichkeit freistehend nicht nehmen (7.). Nur wenig später traf Probespieler Luc Castaignos nach einer Hereingabe von Herbert Bockhorn per Kopf zum 2:0 (11.).

Die Ungarn wurden erstmalig nach einer Ecke gefährlich, der Ball strich am Kasten vorbei (20.). Danach ging es einige Zeit hin und her. Aber wieder waren es daraufhin die Blau-Weißen, die trafen: Bockhorn flankte erneut und diesmal köpfte Malcolm Cacutalua ein (24.). Nach der so frühen Vorentscheidung dominierte der Club. Eine noch deutlichere Führung zur Halbzeit wäre möglich gewesen. In jedem Fall war das 3:0 auch in der Höhe verdient.

Nicht ohne Gegentor

In der Halbzeit wechselte das Magdeburger Trainerteam wie üblich in Testpartien ordentlich durch. Noch in der 46. Minute verkürzte Csaba Belenyesi im Sechszehner auf 3:1. Doch es war es nicht so, dass dem Zweitligisten die Partie entglitt. Dann musste Castaignos nach einem Zweikampf im Mittelfeld humpelnd den Platz verlassen, der eigentlich bereits ausgewechselte Vize-Kapitän Atik kam wegen des dünnen Kaders wieder aufs Feld (53.).

In der Folge neutralisierten sich beide Teams. Dann umkurvte Moritz-Broni Kwarteng den gegnerischen Torhüter Kersak Roland und erhöhte auf 4:1 – die Entscheidung (61.).

Auch interessant: 1. FC Magdeburg in der Türkei gelandet - Das sagt FCM-Coach Titz

In der letzten halben Stunde geschah nicht mehr allzu viel. Und so fiel kein Tor mehr. Das erste Pflichtspiel des FCM im Trainingslager endete erfolgreich. Die nächste Partie steht am Mittwoch an: Dann geht es gegen MKS Zagłębie Lubin (15.30 Uhr Ortszeit).