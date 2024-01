Der 1. FC Magdeburg muss sich lange gedulden und gewinnt 1:0 gegen Wiesbaden. In einem Bereich muss sich Blau-Weiß dennoch steigern.

FCM glänzt nicht und jubelt am Ende trotzdem

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Heiko Horner half demjenigen auf die Sprünge, der nicht wusste, wie viele Punkte der 1. FC Magdeburg am Sonntag im Zweitliga-Heimspiel eingefahren hat. Der Zeugwart der Blau-Weißen kam aus der klirrenden Kälte in die Katakomben der MDCC-Arena und zeigte gepaart mit einem strahlenden Grinsen mit den Fingern eine Drei. Drei hart umkämpfte Zähler waren es am Ende gegen Wehen Wiesbaden. Denn beim 1:0 (0:0) im Duell mit dem Aufsteiger glänzte Blau-Weiß bei Weitem nicht.