Magdeburg - Bittere Nachrichten für Jean Hugonet vom 1. FC Magdeburg: Der Franzose hat sich beim 0:0-Remis des Clubs bei der SV Elversberg eine Verletzung an der Schulter zugezogen und muss an dieser operiert werden. Damit fehlt der 24-Jährige dem Team von Trainer Christian Titz im Abstiegskampf der 2. Bundesliga „bis auf Weiteres“, wie die Blau-Weißen am Mittwoch auf ihrer Internetseite verkündeten. Somit ist die Saison womöglich für den gebürtigen Pariser, der im vergangenen Sommer vom SC Austria Lustenau zu den Elbestädtern kam, bereits gelaufen.

Ebenfalls fraglich ist, ob Luc Castaignos in dieser Serie nochmal die Fußballschuhe für den FCM schnürt. Der Niederländer erlitt eine Muskelsehenverletzung – mittlerweile ist der 31-Jährige operiert worden und fällt ebenfalls „bis auf Weiteres“, schrieb der Verein.