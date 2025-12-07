Die U 23 der Blau-Weißen landen gegen Chemie Leipzig ihren achten Saisonsieg und schieben sich auf Platz sieben vor. Leipertz und Millgramm erzielen die Tore.

Magdeburg - Robert Leipertz hatte sich die eine oder andere Sorge nach der Pause mehr gemacht als sein Trainer. Er hatte gesehen, wie Chemie Leipzig plötzlich den Druck erhöhte. „Ich hatte das Gefühl, Chemie ist näher am 2:1 als wir, sie haben mehr Einsatz und Härte ins Spiel gebracht“, sagte der 32-Jährige. Bis zur 52. Minute hatte man dagegen den Eindruck, die U 23 des 1. FC Magdeburg würde an diesem Sonntag vor 2.080 Zuschauern in der Avnet Arena ihre Aufgabe sehr souverän lösen, derart dominant agierten die Blau-Weißen in der ersten Halbzeit. Es kam anders. Es brauchte ein wenig Glück. Und einen kapitalen Fehler des Leipziger Keepers.