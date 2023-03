FCM in Fürth: So könnte Magdeburg aufstellen

Magdeburg - Beim 1. FC Magdeburg hat sich in den vergangenen Wochen ein Stammgefüge gebildet, dem das Trainerteam um Chefcoach Christian Titz vertraut. Schließlich verlor dieses von den vergangenen drei Partien in der 2. Bundeslig keine einzige. Somit dürften am Sonnabend auswärts in Fürth (13 Uhr/Sky) ziemlich viele Stellen in der ersten Elf vergeben sein. Eine Veränderung zeichnet sich allerdings ab. Und das ist aus Sicht der Blau-Weißen erfreulich.