Der 1. FC Magdeburg spielt am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim. Die Kaderanalyse blickt auf die voraussichtliche Aufstellung der Mannschaft von Trainer Christian Titz. Das sind die Eindrücke vom Training.

FCM in Heidenheim: So könnte Magdeburg aufstellen

Foto: vs

So könnte FCM-Cheftrainer Christian Titz gegen den 1. FC Heidenheim aufstellen.

Magdeburg - An diesem Wochenende möchte der 1. FC Magdeburg den Klassenerhalt auch rechnerisch klarmachen – und dies im Idealfall mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Heidenheim. Die Startelf des Teams von Coach Christian Titz könnte sich im Vergleich zum 3:2-Achtungserfolg gegen den Hamburger SV verändern.