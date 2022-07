FCM: Kaderanalyse gegen den Karlsruher SC

Der 1. FC Magdeburg tritt am Sonntag beim Karlsruher SC an. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des FCM.

Magdeburg - Am Sonntag um 13.30 bestreitet der 1. FC Magdeburg den 2. Spieltag in der 2. Bundesliga. Es ist das erste Auswärtsspiel in dieser jungen Saison. Die Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des FCM.