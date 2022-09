FCM: Kaderanalyse gegen Paderborn

Der 1. FC Magdeburg tritt am Sonnabend beim SC Paderborn an. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des FCM.

Moritz-Broni Kwarteng hat nach seiner Leistung in Kaiserslautern einen Platz in der ersten Formation sicher.

Magdeburg - Der große Befreiungsschlag ist dem FCM in Kaiserslautern nicht gelungen. Gleichwohl setzten die Akteure des 1. FC Magdeburgs vieles sehr ordentlich um. So wird Trainer Christian Titz nun am Sonnabend in Paderborn (13 Uhr/Sky) wohl mindestens überwiegend genauso aufstellen wie auf dem Betzenberg.