Kai Brünker stand am Sonntag im Mittelpunkt: Erstmals nach dem privaten Schicksalsschlag spielte er wieder für den 1. FC Magdeburg im Unterhaus.

Regensburg - Als FCM-Stürmer Kai Brünker in der Partie bei Jahn Regensburg (2:2) nach einer guten Stunde für Mohammed El Hankouri aufs Feld kam, jubelten die Fans im Gästeblock. Die Anhänger der Blau-Weißen freuten sich sehr, den Angreifer und Fanliebling nun wieder in einer Zweitliga-Begegnung auf dem Rasen zu sehen. Wegen des Todes seines Vaters hatte der 28-Jährige rund einen Monat bei seiner Familie in Villingen verbracht. Vor der Partie gegen Rostock (3:0) war der Aufstiegsspieler nach Magdeburg zurückgekehrt.