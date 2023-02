Mohammed El Hankouri traf bereits im Hinspiel gegen den kommenden Kontrahenten – beim 4:4 in Kaiserslautern. Nun möchte der 25-Jährige mit dem 1. FC Magdeburg am Freitag wieder punkten.

Bejubelte am 28. August des Vorjahres im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern um Kenny Prince Redondo (r.) seinen ersten Treffer für den FCM im Unterhaus: Mohammed El Hankouri. Am Freitag treffen beide Teams in der MDCC-Arena erneut aufeinander.

Magdeburg - Im Zuge seiner ganzen Freude über den wichtigen 2:1-Sieg bei Hannover 96 musste sich Mohammed El Hankouri erstmal in aller Ruhe sammeln. Beim Ausblick auf das kommende Heimspiel des 1. FC Magdeburg am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr/Sky) ist dem 25-Jährigen dabei völlig entgangen, dass er selbst eine eigene Geschichte zu den Pfälzern hat. Schließlich schoss der Sommer-Neuzugang damals im Hinspiel auf dem Betzenberg (4:4) am 28. August für die Blau-Weißen sein erstes Tor in der 2. Bundesliga.