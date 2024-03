Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Karlsruhe - In der zweiten Hälfte der Partie beim Karlsruher SC nahm die Begegnung aus Sicht des 1. FC Magdeburg endgültig blamable Züge an. Beim zwischenzeitlichen 6:0 schwappte die „La-Ola-Welle“ durch den Wildpark. Auf dieser Welle ritten die FCM-Fans natürlich nicht mit, trotzdem unterstützten sie ihren Verein in jenem Zweitliga-Spiel am Sonntagnachmittag immer weiter – was angesichts des Offenbarungseids, den die Blau-Weißen auf dem Rasen leisteten, nicht selbstverständlich war. „Es tut mir leid für unsere Zuschauer. Es war bemerkenswert, wie es sie uns trotz des Spielverlaufs unterstützt haben“, verdeutlichte Trainer Christian Titz, der bei der Pressekonferenz nach dieser Demütigung seiner Mannschaft in leisen Tönen sprach.