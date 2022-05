FCM-Legende Beck hat mit dem BFC richtig Bock auf Liga drei

Christian Beck klopft mit dem BFC Dynamo an die Tür zur 3. Liga. In der Relegation gegen den VfB Oldenburg soll der ehemalige FCM-Torjäger die Berliner aus der Regionalliga nach oben schießen.

Berlin - Rund 30 Jahre nach der Wiedervereinigung will auch der BFC Dynamo endlich mal richtig „rüber“. Rüber zu Pflichtspielen in den Westen. Einer der großen Hoffnungsträger dabei ist Christian Beck. Mit 23 Toren hat der 34-Jährige den BFC zum Spitzenplatz in der Regionalliga Nordost geschossen. Jetzt muss für den Drittliga-Traum aber noch die Relegation gegen Nordmeister VfB Oldenburg gewonnen werden.