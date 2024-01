Die FCM-Legenden Martin Hoffmann und Manfred Zapf erinnern sich an die Begegnungen mit Franz Beckenbauer – nicht nur auf dem Platz, auch im Entspannungsbecken.

Magdeburg. - Am späten Abend des 6. November 1974 erhielt Martin Hoffmann Besuch im Entspannungsbecken. Nach vollbrachter Partie gegen den FC Bayern München regenerierte der damals 19-jährige Angreifer in den Katakomben des Ernst-Grube-Stadions im warmen Nass, als Franz Beckenbauer und Sepp Maier erst den Raum betraten und sich dann zu Hoffmann ins Wasser gesellten. „Wir haben ein bisschen geplaudert“, berichtete der Stürmer des 1. FC Magdeburg nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister, die zugleich das Aus der Blau-Weißen nach der 2:3-Hinspielniederlage in München bedeutete. 33.734 Zuschauer verfolgten jenes zweite Duell, aber sie hörten nicht, wie Beckenbauer dem jungen FCM-Angreifer ein seinerzeit unmoralisches Angebot unterbreitete.